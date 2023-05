Offizielles Statement – Beinahe Autounfall von Meghan und Harry nach Paparazzi-Jagd Gemäss einer Sprecherin des Paars soll es zu einer zweistündigen Auto-Verfolgungsjagd in den USA gekommen sein – und fast zu Unfällen, die «katastrophale Folgen» hätten haben können.

Offizielles Statement: Eine Verfolgungsjagd mit Fotografen in den USA hätte beinahe schlimme Folgen für Meghan und ihren Gemahl Harry haben können. Foto: Matt Dunham (AP/Keystone/Archiv)

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind nach Angaben einer Sprecherin in New York Opfer einer «fast katastrophalen» Verfolgungsjagd durch Paparazzi geworden. Die «gnadenlose» Verfolgungsjagd der «höchst aggressiven» Fotografen am Dienstagabend habe «mehr als zwei Stunden» gedauert, hiess es in der Erklärung von Mittwoch. Der Vorfall weckte Erinnerungen an den Tod von Harrys Mutter Prinzessin Diana, die 1997 nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi ums Leben gekommen war.

Bei der Verfolgungsjagd, die Harry und Meghan nun erlebten, habe es «mehrere Beinahe-Kollisionen mit anderen Fahrern auf der Strasse, Fussgängern und zwei New Yorker Polizisten» gegeben, schilderte die Sprecherin des Prominenten-Paares. In dem Auto des Herzogs und der Herzogin von Sussex befand sich demnach auch Meghans Mutter Doria Ragland.

Die Sprecherin erklärte, zwar gebe es ein «Interesse der Öffentlichkeit» an Prominenten. «Das sollte aber nie auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen.»





Nach Angaben aus dem Umfeld des Paares wurde das Auto von Harry und Meghan von einem halben Dutzend Autos mit getönten Scheiben verfolgt. Die nicht identifizierten Fahrer seien äusserst rücksichtslos gefahren und hätten andere Menschen gefährdet. «Die Jagd hätte tödlich enden können.»

Aus dem Umfeld des Paares hiess es weiter, uniformierte Polizisten seien wiederholt eingeschritten. Die Beteiligten seien aber davongerast und hätten die Verfolgungsjagd danach fortgesetzt. Von dem Vorfall soll es demnach Aufnahmen geben. Die New Yorker Polizei reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Der 38-jährige Harry und die drei Jahre ältere Meghan, die im US-Bundesstaat Kalifornien leben, hatten am Dienstagabend an einer Gala in New York teilgenommen. Meghan wurde dabei mit einem Preis der gemeinnützigen Organisation Ms. Foundation for Women geehrt.

Harrys Ansichten über Paparazzi

Harrys Mutter, Prinzessin Diana, kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben, nachdem sie von Paparazzi verfolgt worden war. Der Prinz hat regelmässig das aggressive Vorgehen von Journalisten gegenüber ihm und seiner Familie beklagt und sich auch juristisch dagegen zur Wehr gesetzt.

So weist die BBC darauf hin, dass Harry in einem Interview mit dem britischen TV-Sender in der Dokumentation «Diana, 7 Days» äusserst kritische Bemerkungen zu den Paparazzi machte. Der Sohn der verstorbenen Prinzessin von Wales bezeichnete die aggressiven Fotografen als «Hundemeute», die konstant seine Mutter gejagt hätten. «Immer wenn sie ausser Haus ging, war eine wartende Meute von Leuten, die auf sie gewartet hatten. Ich meine eine Hundemeute verfolgte sie, jagte sie, belästigte sie, spuckte sie an und versuchte, eine Reaktion hervorzurufen, um ein Foto von ihr zu ergattern, wie sie um sich schlägt.»

Prinz Harry und Meghan Markle hatten sich 2020 aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet, um ein unabhängigeres Leben in Kalifornien zu führen. Seitdem sorgten sie immer wieder mit deutlicher Kritik am Königshaus für Wirbel und Unmut im Vereinigten Königreich. Harry nahm kürzlich in London zwar an der Krönung seines Vaters König Charles III. teil; Meghan und die beiden Kinder Archie und Lilibet blieben der Zeremonie aber fern.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.