Windräder im Kanton Zürich – «Beinahe totalitär»: SVP beschimpft Baudirektor und lanciert Initiative Das Interview mit Windkraftbefürworter Martin Neukom in dieser Zeitung hat die SVP auf die Palme gebracht. Jetzt will sie das kantonale Baugesetz ändern. Pascal Unternährer Urs Jaudas (Foto)

Der Widerstand gegen Windkraftanlagen nimmt zu: Baudirektor Martin Neukom (Grüne) vor dem provisorischen Parlamentsgebäude im Zürcher Kreis 4. Foto: Urs Jaudas

«Massive Arroganz», ja «beinahe totalitäre Ignoranz»: Es sind deftige Attribute, welche die SVP dem grünen Baudirektor Martin Neukom in einer Fraktionserklärung zuschreibt, die am Montag von Kantonsrat Paul von Euw im Parlament verlesen wurde. Neukoms «Vergehen»: Er hat im Gespräch mit dieser Redaktion gesagt, dass er all die Vorstösse in den Gemeinden über Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Wohnsiedlungen für rechtswidrig halte. Das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) regle abschliessend, was die Kommunen selber bestimmen dürften. Abstandsregeln zu Bauten ausserhalb der Bauzone gehörten nicht dazu.