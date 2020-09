Wohnungsbrand in Zofingen AG Mieter war mit Spraydose und Feuerzeug auf Mückenjagd

In einem Hochhaus in Zofingen AG brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer aus. Ein Grossaufgebot von Feuerwehr und Polizei brachte den Brand unter Kontrolle. Jetzt ist die Ursache bekannt.