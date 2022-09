Ehemann verhaftet – Bekannte Kosovo-Albanerin in Wohnung tot aufgefunden Die 41-jährige Ökonomin Shqiponja Isufi aus Bergdietikon AG ist mutmasslich Opfer eines Femizids geworden. Das wühlt die albanische Diaspora auf. Corsin Zander

Die 41-jährige Shqiponja Isufi war promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Universität St. Gallen. Foto: PD

Am Sonntagmorgen ist in einem Einfamilienhausquartier in Bergdietikon AG nahe der Grenze zum Kanton Zürich eine 41-jährige Schweizerin tot aufgefunden worden. Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, handelt es sich dabei um Shqiponja Isufi, die als «Vorzeige-Kosovarin» in Zeitungen wie dem «Magazin» des «Tages-Anzeigers» oder dem «NZZ Folio» schon porträtiert worden ist. Sie genoss nicht nur in der Diaspora, sondern auch in Kosovo Bekanntheit, weshalb verschiedene Medien ihren Tod vermeldet haben.