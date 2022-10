Bülacher Frauenchor – Bekannte Melodien aus der Pop- und Jazzmusik Ende September gab der Bülacher Frauenchor nach wiederholten Verschiebungen wieder zwei Konzerte. Martina Hagenauer

Der Bülacher Frauenchor hat sein Repertoire aus der Jazz- und Popmusik vorgetragen. Foto: Gary A. Abrahams

Dirigent Gary A. Abrahams eröffnete das Konzert mit einem Piano Solo. Dazu betraten die 16 Sängerinnen den Saal und nahmen ihre Position vor dem Notenständer ein. Das erste Stück trug den Titel «The way You look tonight» gefolgt von 15 weiteren Titeln im ersten Teil des Programms. Um nur einige davon zu nennen: «Stormy Weather», «Moon River», «Time after Time», «Over the Rainbow», «Bésame mucho» und viele mehr. Ein Highlight des Konzerts waren die Soloparts von verschiedenen Sängerinnen, jeweils dezent begleitet vom Chor. Bei einigen Soli war Gary A. Abrahams mit von der Partie.

Erinnerungen an Louis Armstrong

Der Titel «All the Things you are» in der Mitte des ersten Konzertteils brachte etwas Tempo und Rhythmus, von den Zuhörern freudig begrüsst. Bei «Over the Rainbow» bewegten sich viele Hände und Füsse zur Musik. «What a Wonderful World» erweckte Erinnerungen an Satchmo, den berühmten Louis Armstrong. Der Titel «A Night like this», vorgetragen in tollem Rhythmus und Begleitsound, schloss nach einer guten Stunde den ersten Konzertteil.

Musikalisches Dankeschön

Während der Pause wurden im Foyer vor dem Saal Snacks und Getränke angeboten. Die Diskussion unter Bekannten und anderen Zuhörern wurde rege benutzt. Den zweiten Teil des Konzerts leitete wiederum ein Pianosolo von Gary A. Abraham ein, gepaart mit dem Auftritt des Chors. Im zweiten Teil des Konzerts trug der Chor zwölf weitere Titel vor, darunter Balladen wie «Lean on me», «Feelings» und «You are the Sunshine». Mit den beiden Titeln «You’ve got a Friend» und «Hero» dankte der Dirigent den Sponsoren und Helfern des Konzerts, ohne die solche Auftritte nicht möglich wären.

Mit «Stand by Me» schloss der offizielle Teil des Konzerts. Die vom Publikum mit Applaus verlangte Zugabe trug den spanischen Titel «Mas Que Nada». Begleitet von Gary A. Abrahams am Flügel verliess der Chor die Bühne. Damit endete ein Konzert, welches an Chor und Dirigent bestimmt hohe Ansprüche gestellt hat.

