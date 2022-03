Russische Gemeinschaft in Zürich – Bekannte raten ihr, auf der Strasse nicht mehr Russisch zu sprechen Wie positionieren sich die Zürcher Russinnen und Russen in diesem Krieg? Werden sie angefeindet? Sieben Stimmen aus der Diaspora. Martin Sturzenegger Tina Huber Marius Huber , Anna-Tia Buss (Fotos) Urs Jaudas (Fotos)

Arbeitete einst als russische Staatsangestellte: Natalia Maslakova-Clauberg. Foto: Urs Jaudas

Mitten in der grossen Zürcher Friedenskundgebung vom Montag fiel ein eindringlicher Appell: Es sei auch an die Russinnen und Russen zu denken. Man solle sie nicht in Sippenhaft nehmen für Wladimir Putins Krieg. Im Kanton Zürich leben rund 3300 russische Staatsangehörige, zwei Drittel davon Frauen. Sie alle laufen Gefahr, nun den Stempel des «bösen Russen» aufgedrückt zu bekommen – ein Stereotyp, das Generationen im Kalten Krieg geprägt hat. Wie gehen sie damit um?

Svetlana Iwanowa, Masseurin aus dem Kanton Zürich