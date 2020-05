Claude Cornaz erhält neue Aufgabe – Bekannter Kopf an der Spitze der Stiftung Alterszentrum Region Bülach Als oberster Chef von Vetropack ist er bekannt: Nun wird Claude Cornaz auch Präsident einer Bülacher Stiftung, die für rund 170 Pflegeplätze vor Ort verantwortlich ist. Julia Hüsler

Claude Cornaz, Verwaltungsratspräsident der Vetropack-Gruppe, übernimmt im Sommer ein neues Amt im sozialen Bereich und freut sich darauf, etwas für die älteren und betagten Menschen in «seiner» Stadt tun zu können. Bild: zvg



Am 1. Juli 2020 kommt es im Präsidium der Stiftung Alterszentrum Region Bülach (SARB) zu einem Wechsel. Der Bülacher Claude Cornaz ersetzt Willi Meier-Haag als Präsidenten, während Madeleine Prévôt, Architektin aus Bachenbülach, von Franz Bieger das Vizepräsidium übernimmt. Diese Entscheide fielen bereits am 27. April in einer Sitzung, welche unter Einhaltung der Abstandsregeln sowie auch als Videokonferenz durchgeführt wurde. Dabei wurden zudem Michael Biber, Gemeindepräsident von Bachenbülach, und Rosmarie Pinzello, eine Ärztin aus Bülach, als neue Stiftungsräte gewählt. Zugleich wurde bekannt, dass der Bülacher Peter Schneiter und der Bachenbülacher Arzt Walter Strupler als Stiftungsräte im Sommer zurücktreten werden.