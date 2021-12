Parallelgesellschaft nach Covid-Gesetz – Bekannter Massnahmengegner zahlt Krankenkasse und Steuern nicht mehr Prominente Anführer der Bewegung rufen zum Rückzug aus der Gesellschaft auf – Impfgegner Daniel Trappitsch hat diesen Schritt bereits vollzogen. Cyrill Pinto

Daniel Trappitsch an der Pressekonferenz des Referendumskomitees gegen das Covid-19-Gesetz. Trappitsch bezahlt laut Amtsblatt weder Krankenkasse noch Steuern. Foto: Simon Glauser

Er gehörte schon vor Corona zu den bekanntesten Impfgegnern in der Schweiz. Daniel Trappitsch engagiert sich seit Jahren im impfkritischen Netzwerk Impfentscheid. Zu Beginn der Pandemie sorgte er für Schlagzeilen, weil er den Bundesrat wegen der Schutzmassnahmen vor Gericht zerrte.

Die Pandemie sei bloss «ein Hype», und das Virus existiere gar nicht, schrieb Trappitsch in einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Richter schmetterten seine Eingabe innert Wochenfrist ab. Trotzdem gaben Trappitsch und sein Netzwerk von Impfkritikern nicht auf – in den vergangenen Monaten hatten sie sogar gehörig Zulauf.