Restaurant mit Schweizer Küche – Bekanntes Gesicht in Buchs übernimmt den Frohsinn Nach dem Umbau steht der Frohsinn bereit zur Wiedereröffnung. Im September beginnt ein neuer Wirt in der beliebten Buchser Dorfbeiz. Anna Bérard

Der neue Wirt im Frohsinn ist der Buchser Manuel Gründler. Der junge Koch setzt auf Schweizer Küche mit modernem Einfluss. Foto: Sibylle Meier

Mitte September öffnet der Frohsinn in Buchs nach einer sanften Renovation mit einem neuen Wirt. Manuel Gründler ist vielen Buchserinnen und Buchsern von der Wayne’s Bar am Buchser Dorffest bekannt. Der 33-Jährige organisiert mit seinen Vereinskollegen die Buchser Fasnacht und leitet neu das OK des Buchser Dorffests. Gründler lebt in Buchs, seit er sieben Jahre alt ist, und hat seine Kochlehre im damals renommierten Restaurant Weinberg in Buchs absolviert.

«Jetzt haben wir einen guten Beck, eine gute Metzg und ein gutes Restaurant im Dorf.» Ruedi Meier, Besitzer der Liegenschaft

Ganz klar, Manuel Gründler liegt das Dorf Buchs sehr am Herzen. Für Ruedi Meier, Besitzer des Frohsinns, ist der künftige Pächter darum ein wahrer Glücksfall: «Jetzt haben wir einen guten Beck, eine gute Metzg und ein gutes Restaurant im Dorf», sagt er mit hörbarer Freude. Sie alle liegen in derselben Liegenschaft an der Zürcherstrasse 14, mitten im Dorfkern.