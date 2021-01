Erschleichung einer falschen Beurkundung – Bekanntester Impfgegner der Schweiz verurteilt Daniel Trappitsch wurde zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, weil er Vereinsvermögen für private Zwecke nutzte. Er spricht von einem «unbeabsichtigten Formfehler». Cyrill Pinto

Daniel Trappitsch im Herbst 2019: Als Mitglied des Komitees der Mitbestimmungsinitiative trat Trappitsch auch schon im Medienzentrum des Bundes auf – jetzt wird bekannt: Weil er Vereinsgelder für private Zwecke nutzte, wurde er verurteilt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Seit der Corona-Krise ist Daniel Trappitsch mit seinem Verein Netzwerk Impfentscheid (NIE) omnipräsent. Der bekannteste Impfgegner der Schweiz schreibt auf Blogs und Social-Media-Plattformen gegen die Covid-Massnahmen des Bundes an. Während der ersten Welle sorgte er für Schlagzeilen, weil er den Bundesrat wegen seiner Massnahmen zur Eindämmung des Virus anzeigte. Die Pandemie sei nur «ein Hype» und das Virus existiere gar nicht, schrieb er in der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und verlangte die Bestrafung der Landesregierung. Doch das Gericht schmetterte die Eingabe innert Wochenfrist ab.