Plan für den Corona-Herbst – Bekommen alle die neue Impfung – und kostet sie etwas? Erst die 80-Jährigen, dann alle Erwachsenen: Wie sieht der Schweizer Impfplan für die neue Covid-Welle aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Markus Brotschi

Wer entweder dreimal geimpft oder genesen und zweimal geimpft ist, soll bis Herbst mit dem Booster zuwarten: Das empfiehlt die Impfkommission. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wer erhält zuerst die vierte Impfdosis?

Allen über 80-Jährigen wird ab sofort eine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen. Diese Gruppe habe das grösste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, sagt Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif). Denn der Schutz gegen schwere Erkrankung und Hospitalisierung lasse in dieser Altersgruppe am schnellsten nach. Die Impfung der über 80-Jährigen könne durch die verbliebenen Impfeinrichtungen sowie mobile Impfequipen verabreicht werden. Die Auffrischung soll den Schutz gegen schwere Erkrankungen während der Sommermonate erhöhen. Der Grund ist die aktuell starke Ausbreitung der Omikronvariante BA.5. Bisher empfahlen die Behörden in der Schweiz die vierte Impfdosis nur für schwer immungeschwächte Personen.