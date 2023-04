Menschen im Unterland – Belinda Kreuzer (35), Transformations- Coach aus Kloten Die gebürtige Walliserin hat es 2021 ins Unterland verschlagen. Als Coach will Belinda Kreuzer Menschen auf körperlicher und mentaler Ebene weiterbringen. Raisa Durandi

Belinda Kreuzer lebt im Domo Tenna, einer Co-Living-Community in einem Flügel des Hotels Allegra beim Bahnhof Kloten. Foto: Raisa Durandi

Belinda Kreuzer ist seit sechs Jahren als Lifestyle- und Transformations-Coach im Einsatz. Der Sport begleitet sie schon ihr Leben lang und hat ihr stets Kraft gegeben, weiterzuziehen und an ihren Zielen festzuhalten.

Schon während ihres Studiums an der Universität Bern verfolgte sie den Traum, in naher Zukunft ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Mit ihrer Mission, «Menschen sowohl auf körperlicher wie auch mentaler Ebene aufs nächsthöhere Level zu bringen», begleitet sie Frauen und Männer im 1:1-Coaching sowohl on- als auch offline. Sie ist zudem im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig und bietet Resilienz-Trainings, Teambuilding-Workshops und Corporate Events an.

Als gebürtige Walliserin hat es Belinda im Sommer 2021 in die Zürcher Metropole verschlagen. Dank einer Instagram-Anzeige ist sie während ihrer damaligen Wohnungssuche auf ein einzigartiges Wohnkonzept gestossen: Co-Living in einem ehemaligen Hotel. Das Leben in einer riesigen Community von 60 Personen ermöglicht es, in einer neuen Stadt schnell neue Kontakt zu knüpfen. Belinda empfindet es als «sehr bereichernd, eine derart bunte Mischung an Menschen verschiedener Nationen, Altersgruppen und Berufsrichtungen im Haus zu haben».



Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 dreissig Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

