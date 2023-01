Lottstetten (D) – Berauscht und mit Joint im Auto Unfall gebaut Ein 33-jähriger Mann wurde bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag schwer verletzt. Verursacherin ist eine 44-jährige Frau, die offenbar Alkohol intus hatte.

In der Nacht auf Samstag, 28. Januar, hat eine mutmasslich berauschte Autofahrerin in Lottstetten (D) einen Verkehrsunfall verursacht. Dies teilt das dafür zuständige Polizeipräsidium in Freiburg i. Br. mit. Gegen 4.50 Uhr dürfte die 44-Jährige in der Nacker Strasse von der Fahrbahn abgekommen sein. Ihr SUV prallte gegen einen vor einem dortigen Haus geparkten VW. Durch die Aufprallwucht wurde dieses Auto in einen Zaun geschoben. Im SUV wurde ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Spital ennet der Grenze in der Schweiz gebracht.

Eine mitfahrende Frau hatte sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte von der Unfallstelle zu Fuss entfernt. Bei der völlig unkooperativen mutmasslichen Fahrerin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Und ein Joint wurde gefunden. Eine Blutprobe wurde erhoben.

An beiden Autos dürfte Totalschaden entstanden sein. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen. (red)

