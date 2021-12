Gemeindeversammlung Schleinikon – Bereinigtes Budget nach Antrag der RPK Das Stimmvolk stimmte dem Budget zu, nachdem bei den Nettoinvestitionen eine Kürzung von 222’000 Franken vorgenommen wurde. Auch die Sanierung des Höhwegs ist genehmigt. Barbara Gasser

Der Höhweg in Schleinikon ist in einem schlechten Zustand. Foto: Leo Wyden

Finanzvorstand Christian Werder präsentierte am Donnerstag, 2. Dezember, an der Gemeindeversammlung in Schleinikon ein fast ausgeglichenes Budget. Dem Aufwand von rund 3,49 Millionen Franken steht ein Ertrag von 3,48 Millionen Franken gegenüber. Daraus resultiert ein Defizit von 12’000 Franken. Die Nettoinvestitionen sind mit 612’000 Franken veranschlagt. Sie setzen sich zusammen aus dem Posten Verkehr mit der Sanierung des Höhwegs für 300’000 Franken, 90’000 Franken für den Generellen Entwässerungsplan (GWP) und Einlagen für einen zukünftigen Forstbetrieb Wehntal in der Höhe von 222’000 Franken. Diese Neuorganisation wird ab 1. Januar 2023 als interkommunale Anstalt operativ tätig sein. Ziel ist es, einen eigenständigen Forstbetrieb aufzubauen, der seine Dienstleistungen den vier Gemeinden verrechnet. Dafür braucht es Kapital von einer Million Franken, einerseits als finanzielle Mittel, andererseits in Form von Fahrzeugen und Maschinen.