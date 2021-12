Kapazität wird nochmals erhöht – Bereits 15’555 Booster-Impfungen in der Stadthalle Bülach Bis und mit 4. Januar sind im Impfzentrum Bülach alle Booster-Termine ausgebucht. Erst- und Zweittermine sind noch täglich verfügbar. Flavio Zwahlen

Das neue Impfzentrum in der Stadthalle wird nicht mehr vom Spital Bülach, sondern von der Hirslandengruppe betrieben. Foto: Christian Merz

Vor zwei Wochen hat das Impfzentrum in der Bülacher Stadthalle erneut seine Türen geöffnet. Seither wurden dort 378 Erstimpfungen, 33 Zweitimpfungen und 15’555 Booster-Impfungen verabreicht. Der Ansturm auf den Booster ist derzeit so gross, dass bis und mit 4. Januar keine Termine mehr verfügbar sind. Jérôme Weber, Mediensprecher bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, sagt: «Ab dem 5. Januar sind fast alle angebotenen Termine noch verfügbar.» Die Booster-Kapazität liege in Bülach bei täglich 1440 Impfungen.

Der Bundesrat hat vergangene Woche entschieden, dass sich vollständig geimpfte Personen bereits nach vier statt nach sechs Monaten boostern lassen können. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat daher entschieden, die Kapazität in Bülach ab Januar von 1000 Impfungen pro Tag auf 1600 zu erhöhen. Weber führt aus: «Erst- und Zweittermine sind bis Ende der ersten Januarwoche noch täglich verfügbar.»