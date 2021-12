Frau (57) aus Embrach sucht Job – «Bereits beim Absenden weiss ich, dass ich keine Chance habe» Georgette Sinz aus Embrach sucht einen neuen Job. Mit ihrem Alter von 57 Jahren sei das nicht einfach. Thomas Mathis

Georgette Sinz ist auf der Suche nach einer neuen Stelle. Foto: Francisco Carrascosa

Wer gibt mir noch eine Chance für einen Job im KV-Bereich? Die 57-jährige Schweizerin Georgette Sinz aus Embrach hat kürzlich diese Frage gestellt – und zwar öffentlich in einem Inserat im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Sie wies darin darauf hin, dass sie gute Französischkenntnisse habe, und gab ihre Handynummer an. «Das Inserat kostete mich etwas Überwindung», sagt Sinz bei einem Gespräch in ihrem Zuhause. Eine Person habe sich darauf gemeldet, allerdings sei nichts daraus geworden.

Seit vergangenem Sommer sei klar, dass ihre jetzige Firma den Standort auf Sommer 2022 schliesse und sie einen neuen Job suchen müsse. Doch bisher wollte es nicht klappen mit einer neuen Stelle. Sie habe über 50 Bewerbungen geschrieben. Die Absage folge jeweils oft einen Tag später mit dem Hinweis, dass sie nicht dem gesuchten Profil entspreche. Sinz vermutet, dass die Absagen vor allem mit ihrem fortgeschrittenen Alter zu tun haben.