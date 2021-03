Lavigna im Sommer zum FC Bülach – Bereits fünfter Aufstieg mit neuem Klub? Der ehemalige Erstligist Bülach verpflichtet für die nächste Saison den 48-jährigen Erfolgstrainer Gianni Lavigna, der in Bachenbülach wohnt. Markus Wyss

Klare Ansagen und viel Erfolg: Gianni Lavigna 2016, damals noch Trainer beim FC Wiesendangen. Foto: David Baer

Trainerbeben im Unterland: Im Winter hat bei Zweitligist Wallisellen Pius Brandes Maurizio Fede abgelöst, Ende Februar hat Gianni Lavigna kundgetan, dass er Ende Saison den interregionalen Zweitligisten Bassersdorf verlassen werde und eben ist bekannt geworden, dass Lavigna im Sommer den Drittligisten Bülach übernehmen wird.

«Eine Herzensangelegenheit.»

Was sind die Gründe, dass der Erfolgstrainer freiwillig zu einer Mannschaft wechselt, die momentan zwei Spielklassen tiefer um Meisterschaftspunkte kämpft als sein aktuelles Team? «Der FC Bülach ist für mich eine Herzensangelegenheit. Für mich sind die Ziele des Vereins entscheidender als die Liga -Zugehörigkeit. Ich will hier mitwirken und diese Ziele erreichen! Ich komme nach Hause», klärt der Trainer auf.

FC-Bülach-Sportchef Nicolas Bizirianis (rechts) ist stolz, Gianni Lavigna als Trainer zu präsentieren. Foto: PD

Seit neun Jahren schon gibt es regen Kontakt zwischen Lavigna und dem FC Bülach. 2012 besuchte sein Sohn die Fussballschule im FC Bülach. Und diesen Kurs leitete Gianni Lavigna selber neun Monate lang. Danach trat sein Sohn als Spieler ganz dem FC Bülach bei, so wie später auch seine Tochter.

Gianni Lavigna ist in Baden und Wettingen aufgewachsen. Mit den Wettinger A-Junioren (heute die U-18) wurde er gar Schweizer Meister. Danach durfte er mit den Profis unter Coach Wolfgang Frank trainieren. Der Aargauer Klub war damals in der höchsten Schweizer Spielklasse (Nationalliga A) vertreten. Selber gespielt hat Lavigna als defensiver Aufbauer in der 1. Liga bei Veltheim, Altstetten und Horgen.

Auch den FC Oberwinterthur führte Trainer Gianni Lavigna zu vielen Siegen. Foto: Urs Kindhauser

Dazu kommt, dass der Trainer seit neun Jahren in Bachenbülach wohnt. Zuvor in Embrach, Neerach und im Kanton Schwyz. Vor Jahren schon hat der FC Bülach bei Gianni Lavigna angefragt, den Trainerposten zu übernehmen. Aber damals passte es nicht, denn der mittlerweile 48-Jährige eilte mit seinen ehemaligen Klubs von Erfolg zu Erfolg. Räterschen führte er 2011 in die 3. Liga, Wiesendangen 2013 in die 2. Liga und Oberwinterthur im Frühling 2018 mit elf Punkten Vorsprung ebenso in die 2. Liga. Ein Jahr später gelang der Coup mit dem FC Bassersdorf mit dem Aufstieg in die 2. Liga interregional.

Viel Tradition in Bülach

Während der FC Brüttisellen der erfolgreichste Klub im Unterland ist, der drei Saisons in der Nationalliga B, der heutigen Challenge League, gespielt hat, ist der 1917 gegründete FC Bülach der älteste Fussballverein im Unterland. Auch der Klub aus der Bezirkshauptstadt kann viele Erfolge vorweisen. Bülach spielte während fünf Saisons, 1962/63 und 1993 bis 1997, in der 1. Liga. Dies war damals die dritthöchste Spielklasse in der Schweiz, weil es die Promotion League noch nicht gab.

Konzentration auf FC Bassersdorf

Gianni Lavigna passen die aktuell vielen Schlagzeilen um seine Person nicht. « Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt wegen solchen Dingen. Meine Leidenschaft ist das Training und das Führen einer Mannschaft», hält er fest. Assistiert werden wird Lavigna in Bülach von Antonio Cricri. Cricri ist in Bülach als Juniorentrainer bekannt. 2019 stieg er mit den A-Junioren in die Junior-League, die höchste Spielklasse im FVRZ, auf.

Gianni Lavigna als Trainer des FC Bassersdorf. Foto: Madeleine Schoder

Lob für Gian Luca Appassito

Gianni Lavigna wird in Bülach Gian Luca Appassito, der das Fanionteam drei Jahre lang erfolgreich geführt hat, ablösen. Die beiden kennen sich seit Jahren. Der 48-jährige Lavigna über den 37-jährigen Appassito: «Gian Luca hat in Bülach gut gearbeitet und er wird seinen Weg als Trainer machen.»

Wohin führt der Weg des FC Bülach unter Gianni Lavigna? Man kann davon ausgehen, dass am Ende der aktuellen Saison, wie sie wegen des Coronavirus auch gespielt wird, der starke Tabellenführer Veltheim mit seinen zwei ehemaligen Challenge-League-Spielern Diego Ciccone und Ramon Cecchini aufsteigt. Ein Promotion könnte dann aber für Traditionsklub Bülach in den kommenden Saisons ein Thema sein. Schafft Lavigna dies, wäre dies bereits sein fünfter Aufstieg als Trainer.