Waldbrand in Kalifornien – Bereits vier Menschen gestorben – Opferzahl droht zu steigen Hunderte Feuerwehrleute kämpften derweil weiter darum, die 8000-Einwohner-Stadt Yreka vor den Flammen zu bewahren.

Seit Tagen wütet im Norden Kaliforniens ein Waldbrand. IMAGO/ZUMA Wire

Durch einen seit Tagen im Norden Kaliforniens wütenden Waldbrand sind nun schon mindestens vier Menschen getötet worden. Die Opferzahl vom bisher schlimmsten Feuer in dem US-Bundesstaat in diesem Jahr drohe noch zu steigen, erklärten die Behörden am Dienstag.

Das sogenannte McKinney-Feuer wütet seit Freitag vergangener Woche im Norden Kaliforniens. Mindestens 3000 Menschen in und um die Stadt Klamath River wurden aufgerufen zu fliehen, rund hundert Gebäude wurden bereits zerstört. «Vier Todesopfer wurden bestätigt, die Zahl kann aber steigen», sagte eine Behördensprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Mehr als 22’500 Hektar Land wurden zerstört.

Westen der USA leidet unter einer anhaltenden Dürre

Der unter einer anhaltenden Dürre leidende Westen der USA hat in den vergangenen Jahren Waldbrände von aussergewöhnlichem Ausmass und hoher Intensität erlebt. Gleichzeitig zieht sich die Brandsaison vor allem aufgrund des Klimawandels immer länger hin. In Kalifornien dürfte sie noch Monate andauern.

AFP/sys

