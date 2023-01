Logiernächte über Festtage – Berggebiete verzeichnen wieder mehr Buchungen als im Vorjahr Trotz «Weihnachtstauwetter» und wenig Schnee: Die Schweizer Tourismusbranche verzeichnet bei den Logiernächten über Weihnachten und Silvester ein Plus von 3 Prozent.

Trotz unüblich hoher Temperaturen und schlechter Schneeverhältnisse zog es über die Festtage viele Touristen in die Schweizer Berge. Das zeigt eine Umfrage von Schweiz Tourismus. (Symboldbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Trotz der hohen Temperaturen zieht die Schweizer Tourismusbranche eine positive Bilanz zu den Festtagen. Bei den Logiernächten verzeichnete sie in den Ferientagen um Weihnachten und Silvester ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie eine erste indikative Festtags-Umfrage von Schweiz Tourismus zeigt.

Die Berggebiete waren als Feiertags-Ziele erneut beliebt. Die Tourismusangebote in den Bergen seien teilweise bis zur Kapazitätsgrenze gebucht gewesen, heisst es in einem Communiqué der Branchenorganisation vom Dienstag. Nach einem bereits starken Vorjahr blieben die Buchungen entsprechend in den Berggebieten stabil. Allerdings habe die Rückkehr der ausländischen Gästen zur Zunahme der schweizweiten Logierzahlen beigetragen, so Schweiz Tourismus.

Einen Rückgang zeigt die Umfrage allerdings bei den Tagesausflügen (-3%). Angesichts Regen, frühlingshafter Temperaturen sowie Schneemangel dürfte die Lust auf Wintersportausflüge etwas auf der Stecke geblieben sein, heisst es.

Ferner zeigte die Umfrage, dass in der betreffenden Zeit eher kurzfristig gebucht wurde, was auf eine Verunsicherung wegen einer möglichen Strommangellage, der hohen Inflationsrate oder dem «Weihnachtstauwetter» hinweise. Dennoch habe das Bedürfnis nach Ferien und Ausflügen überwogen und die negativen Rahmenbedingungen hätten somit keine spürbaren Auswirkungen gehabt, heisst es in der Mittteilung.

SDA/step

