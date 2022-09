Brand in Les Diablerets – Glacier 3000: Bergstation und Restaurant Botta stehen in Flammen Die Löscharbeiten auf 3000 Meter über Meer gestalten sich schwierig. Die Rettungskräfte können laut Polizei nur aus der Luft zum Ort gelangen.

Das von Stararchitekt Mario Botta entworfene Restaurant in der Bergstation des Glacier 3000 brannte am Montagmorgen. Foto: Kantonspolizei Waadt

In der Bergstation des Glacier 3000 in Les Diablerets (Gemeinde Ormont-Dessus VD) ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das sich im Gebäude befindende Restaurant Botta stand vollständig in Flammen.

Der Brand wurde gegen 04.30 Uhr gemeldet, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Demnach befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Betriebsangehörigen auf dem Gelände und es gab auch keine Verletzten.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aber schwierig. Die Rettungskräfte konnten laut Polizei nur aus der Luft zum Ort gelangen. Mehrere Helikopter standen im Einsatz. Um 10.45 Uhr, zum Zeitpunkt der Polizeimeldung, sei der Brand noch nicht eingedämmt gewesen. Die Polizei rechnet damit, dass die Löscharbeiten noch während des gesamten Tages andauern.

Inwiefern auch die technischen Anlagen der Seilbahn betroffen war, werde derzeit abgeklärt. Die Einrichtungen blieben aber mindestens für einen Tag geschlossen. Das Restaurant Botta fiel gänzlich den Flammen zum Opfer.

Die diensthabende Staatsanwältin hat laut Polizei eine Strafuntersuchung eingeleitet, um die genaue Brandursache zu ermitteln.

SDA/anf

