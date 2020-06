«Nationale Sicherheit in Gefahr» – Bericht: Trump bat Xi laut Boltons Enthüllungsbuch um Wiederwahlhilfe Die «Washington Post» will aus John Boltons unveröffentlichem Buch wissen, dass der US-Präsident bei Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping um Hilfe für seine Wiederwahl gebeten habe.

Eine Hand wäscht die andere: US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping bei einem Treffen in Washington. Foto: Keystone

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, wirft Präsident Donald Trump einer Zeitung zufolge vor, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping um Hilfe bei der Wiederwahl gebeten zu haben. Dies sei bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen im Juni 2019 geschehen, zitierte die «Washington Post» am Mittwoch aus einem unveröffentlichten Enthüllungsbuch Boltons. Trump habe auf Chinas Wirtschaftsmacht angespielt «und Xi angefleht, seinen Sieg sicherzustellen», hiess es. «Er betonte die Bedeutung von Landwirten und höheren chinesischen Käufen von Sojabohnen und Weizen für den Ausgang der Wahl», wird Bolton weiter zitiert. Stellungnahmen Boltons, der US-Regierung und Chinas zu dem Zeitungsbericht lagen zunächst nicht vor.

Trump entliess Bolton im September. Dessen Enthüllungsbuch «The Room Where It Happened» soll am 23. Juni erscheinen. Die US-Regierung versucht, die Veröffentlichung zu verhindern mit der Begründung, es enthalte vertrauliche Informationen und könne die nationale Sicherheit gefährden. Der Verlag Simon and Schuster erklärte dagegen, die Regierung wolle die Veröffentlichung unterbinden, weil sie das Buch als «nicht schmeichelhaft für den Präsidenten» einstufe.

( Reuters / step )