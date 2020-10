Brutale Attacke in Frankreich – Mann wurde in Pariser Vorort Kehle durchgeschnitten Der mutmassliche Täter soll von der Polizei erschossen worden sein. Die Anzeichen verdichten sich, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat.

Erneut müssen französische Beamte wegen eines vermutlichen Terrorangriffs einen Grosseinsatz leisten. Foto: Ian Langsdon (Keystone/Symbolbild)

In einem Pariser Vorort durchschnitt ein Angreifer einem Mann nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag die Kehle. Der Attentäter sei nur wenige Minuten später von Polizisten erschossen worden.

Das Opfer, ein Geschichtslehrer, habe seinen Schülerinnen und Schülern in der Klasse zum Thema Meinungsfreiheit umstrittene Mohammed-Karikaturen gezeigt, verlautete aus Polizeikreisen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Ausserdem hiess es, Augenzeugen hätten berichtet, der Angreifer habe «Gott ist gross» auf Arabisch gerufen. Diese Angaben würden geprüft.

Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge auf einer Strasse in Conflans-Sainte-Honorine, das 27 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Paris liegt. Das Opfer soll in der Nähe der Schule, in der es unterricht hatte, angegriffen worden sein. Zunächst hatte ein Polizei-Insider berichtet, das Opfer sei bei dem Angriff geköpft worden. Dies wurde aber nicht bestätigt.

Der mutmassliche Angreifer sei von einer Polizeistreife in der Nähe des Tatorts entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizisten hätten auf den Verdächtigen, der ein Messer bei sich getragen habe, geschossen und ihn getötet. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte mit, sie untersuche den Angriff. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht klar.

Innenminister Gérard Darmanin kündigte einen Krisenstab mit Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex an. Der Angreifer sei ein junger Mann im Alter von 18 Jahren, berichtete der Sender Franceinfo. Auch hierfür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Wiederholte Angriffe in Frankreich

In den vergangenen Jahren gab es in Frankreich wiederholt Angriffe militanter Islamisten. Erst im vergangenen Monat hatte ein aus Pakistan eingewanderter Mann zwei Menschen vor dem früheren Büro der Satirezeitung «Charlie Hebdo» mit einem Fleischerbeil angegriffen und verletzt. Das Blatt hatte Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht.

Bei einem Anschlag von Islamisten auf die Redaktion im Januar 2015 wurden zwölf Menschen getötet. Für manche Muslime sind solche Karikaturen Blasphemie.

REUTERS/fal