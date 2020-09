Verdacht auf Terror – Vier Verletzte nach Messerattacke in Paris Mehrere Menschen sind im Zentrum von Paris von Bewaffneten mit einem Messer angegriffen worden. Es gibt einen Terrorverdacht. UPDATE FOLGT

Menschen rennen zu den Sicherheitskräften, die die Gegend abgeriegelt haben. (25. September 2020) Foto: Charles Platiau (Reuters)

Nach der Messerattacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Pariser Satiremagazins «Charlie Hebdo» gibt es einen Terrorverdacht. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris bestätigte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, dass sie ermittelt.

Bei dem Angriff sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der Tatverdächtige nahe dem Place de la Bastille im Osten der Stadt festgenommen worden sei. Die Gegend wird weiter durchsucht.

Die Behörden hätten zunächst gedacht, dass es zwei Angreifer bei dem Vorfall gebe. Inzwischen gingen sie nur noch von einem aus, verlautete aus Polizeikreisen. Am Tatort wurde der Agentur Reuters zufolge ein grosses Messer gefunden.

Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass es vier Verletzte gebe. Inzwischen ist von zwei Verletzten die Rede. Diese sind nach Informationen von «Le Monde» bei einer Filmproduktionsfirma beschäftigt. Ob es eine Verbindung zum islamistischen Anschlag auf «Charlie Hebdo» von 2015 gibt, ist noch unklar.

Die Polizei hatte in dem Stadtviertel in der Nähe der U-Bahn-Station Richard Lenoir im Osten der französischen Hauptstadt sofort einen Grosseinsatz eingeleitet. Das Gebiet, in dem sich auch die früheren Büros der Satirezeitschrift befunden hätten, war abgesperrt worden, nachdem in der Nähe ein verdächtiges Paket entdeckt worden sei, verlautete aus Polizeikreisen.

Der französische Premierminister Jean Castex kürzte einen Besuch in einem Vorort von Paris ab, um die Entwicklungen vom Innenministerium aus zu verfolgen.

Prozess gegen Helfer der Terroristen von 2015

Derzeit läuft in Paris ein Prozess gegen mutmassliche Unterstützer der Terrorserie im Januar 2015, bei der auch die Redaktion von «Charlie Hebdo» attackiert wurde. Das Magazin hatte zuletzt erneut Mohammed-Karikaturen veröffentlicht und ist daraufhin wieder bedroht worden.

SDA