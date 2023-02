Grenzgebiet zu Kanada – Berichte: US-Militär schiesst weiteres Flugobjekt ab Im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada ist Medienberichten zufolge ein weiteres Flugobjekt abgeschossen worden. Es ist der dritte Abschuss innert drei Tagen.

Am 4. Februar wurde über South Carolina ein Überwachungsballon abgeschossen. Foto: Chad Fish (Keystone)

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge ein weiteres Flugobjekt abgeschossen. Der Vorfall habe sich über dem Huronsee ereignet, der im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada liegt, meldeten am Sonntag mehrere US-Medien, darunter die Fernsehsender CNN und ABC, übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise. Eine offizielle Bestätigung des US-Militärs oder der Regierung gab es zunächst nicht.

Der republikanische Kongressabgeordnete Jack Bergmann aus dem Bundesstaat Michigan, in dem sich der See teilweise erstreckt, schrieb auf Twitter, er habe mit dem Verteidigungsministerium Kontakt gehabt wegen Einsätzen in der Region. Das US-Militär habe ein weiteres «Objekt» über dem Huronsee ausgeschaltet. «Ich begrüsse das entschlossene Handeln unserer Kampfpiloten», schrieb er weiter, mahnte aber zugleich: «Das amerikanische Volk verdient weit mehr Antworten, als wir haben.»

Ähnlich äusserte sich die demokratische Kongressabgeordnete Elissa Slotkin, ebenfalls aus Michigan. Sie dankte allen Beteiligten für den Einsatz und fügte hinzu: «Wir sind alle daran interessiert, was genau dieses Objekt war und welchen Zweck es erfüllte.»

Mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika geben den USA und der Welt seit Tagen Rätsel auf. US-Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Bislang ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Überresten der Flugobjekte soll Aufschluss geben.

Die Vorfälle erinnerten an einen mutmasslich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon, den die US-Luftwaffe eine Woche zuvor vor der Küste des Bundesstaates South Carolina vom Himmel geholt hatte. Es war zunächst offen, ob die Vorfälle zusammenhängen.

SDA/sep

