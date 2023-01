Krieg in der Ukraine – Berlin liefert «Leopard» an Kiew Bundeskanzler Olaf Scholz ist bereit, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken – und gestattet auch anderen Staaten, in Deutschland hergestellte Panzer abzugeben. Daniel Brössler , Georg Ismar , Paul-Anton Krüger , Mike Szymanski aus Berlin

Bereits 80 bis 100 von ihnen könnten laut Militärexperten einen Effekt auf dem Schlachtfeld erzielen: Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A6 während eines Manövers in Augustdorf, Deutschland. Foto: Sascha Steinbach (Keystone)

Deutschland wird der Ukraine Leopard-Kampfpanzer liefern und anderen Ländern ebenfalls gestatten, in Deutschland hergestellte Panzer an Kiew abzugeben. Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» könnte die Entscheidung bereits an diesem Mittwoch bekannt gegeben werden. Im Gespräch sind 14 Leopard-2-Panzer. Damit lässt sich eine Kompanie aufstellen. Über eine entsprechende Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berichtete am Dienstagabend als Erstes der Spiegel.