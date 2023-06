Gesundheitswesen im Umbruch – Berner Krankenkassen Visana und Atupri fusionieren Durch den Zusammenschluss entsteht im Kanton Bern eine Krankenkasse mit neu fast 800’000 Grundversicherten. Julian Witschi

Visana-Chef Angelo Eggli wird auch Chef der neuen Atusana-Gruppe. Foto: Christian Pfander

Die beiden Berner Krankenversicherer Atupri und Visana schliessen sich zur neuen Gruppe Atusana zusammen. Die Fusion erfolgt per 1. Januar 2024, wie diese Redaktion nach einer Mitarbeiterinformation vom Mittwoch erfuhr und die beiden Versicherer anschliessend mitteilten.

«Mit dem Zusammenschluss werden wir zu einer schweizweit führenden Krankenversicherungs­gruppe mit starkem Heimmarkt im Espace Mittelland», sagt Lorenz Hess, Verwaltungsratspräsident von Visana.

Visana ist Marktführer im Kanton Bern und die Nummer 6 der Grundversicherer in der Schweiz. Die aus der ehemaligen Betriebskrankenkasse der SBB entstandene Atupri ist nach Visana und KPT die drittgrösste Krankenkasse mit Sitz im Kanton. Zusammen rücken sie schweizweit in der Grundversicherung nahe an die Nummer 5 Assura heran.

«Der Zusammenschluss ist eine Fusion auf Augenhöhe», sagt Hess. Atupri befand sich allerdings zuletzt auf Talfahrt. 2022 resultierte ein beträchtlicher Verlust von 66 Millionen Franken. Und auf dieses Jahr verlor Atupri in der Grundversicherung gut 40’000 Versicherte oder fast 21 Prozent.

Marken bleiben, Arbeitsplätze auch

Zusammen wollen Visana und Atupri Synergien nutzen, kommen sie doch inklusive Zusatzversicherungen neu auf über eine Million Kundinnen und Kunden. Es sei aber ausdrücklich keine Übernahme, sagt Visana-Chef Angelo Eggli, der auch als CEO der Atusana-Gruppe designiert ist. Unter dem Dach einer Stiftung sollen Visana und Atupri operativ und unternehmerisch unabhängig bleiben. Der Name Atusana wird also zumindest vorläufig nicht (kostspielig) vermarktet.

Der Zusammenschluss habe keinen Stellenabbau zur Folge und auch keine Auswirkungen auf die Standorte, verspricht Eggli. «Für die Mitarbeitenden ändert sich faktisch nichts.» Visana beschäftigt am Hauptsitz in Bern und in gegen 50 Agenturen rund 1450 Mitarbeitende. Atupri hat 250 Mitarbeitende. «Wir profitieren gegenseitig von unseren komplementären Stärken», sagt auch Sandra Thoma Hauser, Präsidentin des Stiftungsrats von Atupri.

Schub für Marktmacht und Digitalisierung

Was die Fusion bringen soll, erklären die Verantwortlichen so: Atupri als digitaler Marktführer und Visana mit schweizweiter Vertriebskraft und regionaler Marktführerschaft passen gut zusammen. Atupri betreibt neben dem klassischen Kundenportal und der App zum Beispiel einen Tarmed-Rechnungsübersetzer, ermöglicht die Bezahlung mit Kryptowährungen oder veranstaltet digitale Events zu Ernährung und Fitness.

Die Kundinnen und Kunden erhalten demnach mehr und bessere Dienstleistungen und mehr Zugangskanäle über das vergrösserte Vertriebsnetz. Synergien in der Digitalisierung, der Produktentwicklung, im Vertrieb und in der Administration sowie im Wissensaustausch sollen die beiden Krankenversicherer noch innovativer und effizienter machen und zusätzliche Ressourcen freisetzen, so die Verantwortlichen.

Kostenanstieg bremsen

Mit grösserer Marktmacht werde die Gruppe Kosten bei Investitionen senken und die Einkaufskonditionen weiter verbessern. «Die so erzielten Vorteile werden wir den Kundinnen und Kunden weitergeben», sagt Eggli.

Atusana wolle Entwicklungen im Gesundheitswesen nicht nur antizipieren, sondern beeinflussen. Gerade bei den Kosten. Und zwar mit neuartigen, innovativen Lösungen und Angeboten. Dazu zählt der Atusana-Chef den im vergangenen Herbst angekündigten Schulterschluss von Visana mit den Spitälern von Moutier und St-Imier, dem Kanton Bern sowie Psychiatrie und Arztpraxen.

Über eine Übernahme von Atupri durch Visana war schon vor einem Jahr spekuliert worden. Nun haben sich die Verantwortlichen auf einen Zusammenschluss einigen können. Die neuen Führungsgremien werden nun paritätisch mit Mitgliedern aus beiden Krankenkassen zusammengesetzt. Strategisch relevante Entscheide bedürfen einer Dreiviertelmehrheit, wie es heisst.

Noch ist es eine Collage, die neue Führung von Atusana (v. l.): Präsident Lorenz Hess, Vizepräsidentin Sandra Thoma Hauser, CEO Angelo Eggli und der stellvertretende CEO Christof Zürcher. Foto: PD

Bei den Toppositionen spielen Atupri-Leute aber die zweite Geige: Das Präsidium des Stiftungsrats übernimmt Lorenz Hess, der für Die Mitte im Nationalrat ist. Vizepräsidentin wird Sandra Thoma Hauser, die bisherige Präsidentin des Stiftungsrates von Atupri. Auch in der Geschäftsleitung wird der bisherige Atupri-Chef Christof Zürcher stellvertretender CEO. Der Zusammenschluss muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.