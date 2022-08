5G-Ausbau in Belfaux FR – Berset äussert sich zur Antennen-Einsprache Der Bundesrat nennt nun den Grund, warum er sich gegen die Mobilfunk-Antenne in seinem Wohnort gewehrt hat. Und er sagt, dass er nicht mehr Gewicht habe als andere Bürgerinnen und Bürger.

Eine geplante Mobilfunkantenne im Kanton Freiburg gibt zu reden: SP-Bundesrat Alain Berset hat sich nun zum Thema geäussert. Foto: Peter Schneider (Keystone/2. Juli 2022)

Gesundheitsminister Alain Berset äusserte sich zum Brief, in dem er gegen den Bau einer Mobilfunk-Antenne in seiner Gemeinde Belfaux im Kanton Freiburg Einsprache erhoben hatte. Der Grund für die Einsprache seien nicht Gesundheitsbedenken, sondern der Denkmalschutz gewesen.

Ausserdem habe er nicht mehr Gewicht als andere Bürgerinnen und Bürger, sagte er in einem Interview mit der Westschweizer Zeitung «Le Temps», das am Freitagabend zunächst online veröffentlicht wurde.

Er sei nie gegen die Mobiltelefonie oder 5G gewesen, sagte er im Interview weiter. Bei ihm stehe seit langem eine Mobilfunkantenne in der Nähe seines Hauses und er habe nie Probleme damit gehabt. Er und seine Familie hätten sich zusammen mit anderen wegen Fragen der Raumplanung und des Denkmalschutzes gegen die Errichtung einer weiteren Antenne ausgesprochen.

In dem Schreiben aus dem Jahr 2018, das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorlag, werden auch die negativen Auswirkungen elektromagnetischer Wellen auf die Gesundheit erwähnt. Dazu hatte das EDI am Donnerstag gegenüber Keystone-SDA erklärt, dass Berset stets die Auffassung vertreten habe, dass die Einhaltung der Strahlungsnormen wesentlich sei. Diese ermögliche es, jedes Gesundheitsrisiko auszuschliessen. Im Interview bekräftigte Berset, dass es «von grösster Bedeutung» sei, dass die gesetzlichen Strahlungsnormen eingehalten würden.

Negativer Vorbescheid

Am Donnerstag hatten Medien geschrieben, dass die Swisscom den Stand einer neuen Mobilfunk-Antenne nach einer Einsprache unter anderem der Familie Berset geändert hat. Christian Neuhaus, Sprecher von Swisscom, versicherte am Donnerstag gegenüber Keystone-SDA, dass «ein negativer Vorbescheid des Amtes für Kulturgüter der Grund für die Aufgabe ist und nicht der Brief von Alain Berset». Stanislas Rück, Leiter des Amtes für Kulturgüter des Kantons Freiburg, hatte dies dies gegenüber Keystone-SDA bestätigt.

Dass Bersets Beschwerde publik wurde, ist auf das Engagement von Chantal Blanc, Präsidentin des Verein Stop 5G Glâne, zurückzuführen. Mit ihrem Verein hatte Blanc im Rahmen des Informationsgesetzes (Linf) Zugang zu den Akten der Gemeinde Belfaux erhalten.

SDA/fal

