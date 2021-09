Corona-Situation spitzt sich zu – Berset bereitet Ausweitung der Zertifikatspflicht vor Nächste Woche sollen neue Massnahmen kommen. Doch zuerst will der Gesundheitsminister mit den Parteichefs den Druck auf die Kantone erhöhen, weil es dort bei den Impfungen und Intensivbetten harzt. Adrian Schmid , Denis von Burg , Mischa Aebi

Bald wird man das Covid-Zertifikat auch für den Restaurant-Besuch brauchen. Gesundheitsminister Alain Berset hat dies den Parteispitzen angekündigt. Foto: Keystone

Nun also doch: Am Mittwoch wird der Bundesrat beschliessen, den Anwendungsbereich des Covid-Zertifikats auszuweiten. Gesundheitsminister Alain Berset hat am Freitag beim Treffen mit den Spitzen der Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und Die Mitte diesen Schritt in Aussicht gestellt, wie mehrere Quellen bestätigen. Am letzten Mittwoch noch wollte die Regierung nichts davon wissen. Sie hoffte darauf, die Zahl der Corona-Fälle könnte wieder sinken. Das ist aber nicht eingetreten.

In der Sitzung stützen alle Parteien mit Ausnahme der SVP die rasche Ausweitung der Zertifikatspflicht. Berset musste sich sogar die Kritik gefallen lassen, er komme damit zu spät. «Die Situation ist kritisch. Wir befinden uns wohl bereits mitten in der vierten Welle», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, der den Vorsitz der Runde hatte. Nach den Gesprächen kommt er zum Schluss: «Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Bundesrat am Mittwoch nicht darum herumkommen wird, die Zertifikatspflicht zu erweitern.»