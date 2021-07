Massentests an Schulen und in Kitas – Berset fordert mehr Covid-Tests bei Schulkindern – Zürich wehrt sich Der Bundesrat ist unzufrieden mit den Testkonzepten an den Schulen und ermahnt die Kantone. In Zürich kommt das gar nicht gut an. Jigme Garne

Im Kanton Bern testen alle Schulen durch: Eine Klasse der Primarschule Köniz-Buchsee. Foto: Nicole Philipp

Die Delta-Variante des Covid-19-Virus rückt die Schulen erneut in den Fokus der Epidemiologen. Denn in Ländern mit hoher Delta-Verbreitung werden überdurchschnittlich viele Ansteckungen an Schulen festgestellt. Nun hat der Bund die Kantone dazu aufgefordert, nach den Sommerferien mit repetitiven Tests den Schulbetrieb sicherzustellen. An der Pressekonferenz am Mittwoch wurde Bundesrat Alain Berset (SP) deutlich: Eine sehr gute Teststrategie in den Schulen sei von zentraler Bedeutung, sagte der Gesundheitsminister. «Da habe ich meine liebe Mühe mit gewissen Kantonen, die sich da sperren.» Er erwarte, dass alle Kantone an den Schulen testen. Ansonsten würden sie schwerere Massnahmen in Kauf nehmen.