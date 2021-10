Medizin-Nobelpreis – Berührung ist die erste Sprache David Julius und Ardem Patapoutian werden für ihre Arbeiten zum Tastsinn und Temperaturempfinden mit dem Nobelpreis ausgezeichnet – die Entdecker von Corona-Impfstoffen gehen hingegen leer aus. Werner Bartens

Rezeptoren in der Haut ermöglichen es, die Umwelt zu ertasten. Foto: Imago

Der Sprecher des Nobelkomitees, Thomas Perlmann, kam ein paar Minuten zu spät, um die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin zu verkünden. Selten war der Druck der Öffentlichkeit wohl so gross gewesen. Seit eineinhalb Jahren sucht die Corona-Pandemie die Welt heim. Nie gab es in so kurzer Zeit so viele Veröffentlichungen zu einem Forschungsthema wie zu dem Themenkomplex Sars-CoV-2 und den Therapien und Impfungen dagegen.

Sogar von Fachleuten war bestaunt worden, dass es innerhalb von nur zehn Monaten gelungen war, zur Bekämpfung der neuartigen Virusinfektion nicht nur einen, sondern gleich mehrere Vakzine zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Was hätte also näher gelegen, als die Entwickler der mRNA-Impfstoffe, das Biontech-Ehepaar Özlem Türeci und Ugur Sahin oder die US-Wissenschaftler Katalin Karikó und Drew Weissman sowie den Tübinger Biologen und Curevac-Gründer Ingmar Hoerr für ihre bahnbrechenden Pionierarbeiten mit der höchsten Ehrung der Wissenschaft auszuzeichnen?