Milizpolitiker unter Druck – Beruf und Politik – geht das überhaupt noch? Eine neue Studie zeigt: Unternehmen tun zu wenig, damit Mitarbeitende politisch tätig sein können. Braucht es staatliche Unterstützung? Oder hat das System ausgedient? Charlotte Walser

Eine Sitzung des Gemeinderates von Vevey. In der Schweiz sind rund 100’000 öffentliche und politische Milizämter zu besetzen. Doch oft fehlt es an Kandidatinnen und Kandidaten. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Stress im Beruf, zu wenig Zeit für die Familie – und dann auch noch Gemeinderatssitzungen: Das ist vielen zu viel. In der Schweiz wird es immer schwieriger, Milizämter zu besetzen. Rund die Hälfte der Gemeinden bekundet Mühe, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Exekutiven zu finden.

Ob sich ein politisches Mandat mit dem Job vereinbaren lässt, hängt auch vom Arbeitgeber ab. Auf dem Papier bekennt sich die Wirtschaft zum Milizprinzip: Dieses gehöre zum «Erfolgsmodell Schweiz», schrieben Economiesuisse und der Arbeitgeberverband 2015 in einem Manifest. Unternehmen wollten deshalb das Milizprinzip «aktiv fördern und stärken».

Doch tun sie das auch? Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Graubünden und des Politberaters Andreas Müller von Politconsulting hat untersucht, wie es um die Vereinbarkeit von Beruf und politischem Amt steht und was Unternehmen dafür tun, diese zu verbessern.

Für die Studie wurden 509 Unternehmen sowie 1896 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger befragt – Mitglieder von Gemeindeexekutiven und -legislativen, Kantonslegislativen und Gremien wie Schulkommissionen. Die Tätigkeiten sind neben- oder ehrenamtlich.

Das Fazit der Studie: Die Realität sieht anders aus als das Manifest der Wirtschaft.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Milizpolitikerinnen und -politiker finden es schwierig, den Beruf und das Amt unter einen Hut zu bringen – vor allem Mitglieder von Gemeindeexekutiven und Kantonsparlamenten.

Für manche Berufsgruppen – etwa Verkaufspersonal – ist ein politisches Amt kaum möglich, weil sie weder ihre Arbeitszeit frei gestalten noch Lohneinbussen durch eine Pensenreduktion verkraften können.

Personen mit einem Milizmandat sind nicht gleichmässig auf alle Unternehmen verteilt, sondern auf einige wenige, vor allem grosse Firmen.

Nur rund 20 Prozent der befragten Unternehmen ermuntern ihre Mitarbeitenden, ein politisches Amt zu übernehmen.

70 Prozent der Unternehmen sehen keinen Bedarf, das politische Milizsystem spezifisch zu fördern. Grosse Firmen sehen sich häufiger in einer Förderrolle als mittlere Unternehmen.

Die meisten Unternehmen unterstützen Mitarbeitende, die ein politisches Mandat übernehmen wollen – etwa mit flexiblen Arbeitszeiten. Die wenigsten erlassen diesen Mitarbeitenden aber einen Teil der Arbeitszeit oder passen für sie die Leistungsziele an.

Was tun? Unternehmen und Milizpolitiker beurteilen mögliche Massnahmen unterschiedlich:

Unternehmen sollen bezahlen: Viele Milizpolitikerinnen und Milizpolitiker wünschen sich, dass das Unternehmen ihnen eine bezahlte Reduktion der Arbeitszeit ermöglicht. Unternehmen beurteilen das skeptisch.

Der Staat soll bezahlen: 58 Prozent der Unternehmen können sich eine staatliche Unterstützung via Erwerbsersatzordnung vorstellen. Unternehmen erhielten wie bei Mutterschaft oder Militärdienst eine Entschädigung für den Arbeitsausfall der Milizpolitiker.

Unternehmen sollen das politische Mandat anerkennen: Milizpolitiker finden die Wertschätzung des Arbeitgebers und die Anerkennung der Erfahrungen aus dem Milizamt für die berufliche Karriere wichtig. Die Unternehmen beurteilen das als weniger zentral.

Flexible Arbeitszeiten: Sowohl Milizpolitiker als auch Unternehmen sprechen sich für flexible Arbeitszeiten aus.

Die am Montag veröffentlichten Ergebnisse sind in eine Onlineplattform eingeflossen. Unternehmen können dort prüfen, wo sie stehen – und herausfinden, was Mitarbeitenden ein Milizengagement erleichtern würde.

Das Ziel sei es, das Milizsystem zu stärken, schreiben die Verfasser der Studie. Unternehmen seien ohnehin gefordert, sich in Bezug auf neue Arbeitsformen innovativ zu zeigen. «Das ist eine Chance für das politische Milizsystem der Schweiz», heisst es in der Studie.

Werde das System nicht sanft erneuert und den neuen Arbeits- und Lebensrealitäten angepasst, seien «revolutionärere Schritte» erforderlich. «Das kann ein genereller Bürgerdienst für alle oder eine vollkommene Professionalisierung aller politischen Ämter bedeuten. Beides hätte tiefgreifende Veränderungen für Wirtschaft und Unternehmen zur Folge – mitunter mit ungewissem Ausgang.»



Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Von 2010 bis 2020 berichtete sie für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus dem Bundeshaus. Weitere Stationen waren InfoSüd und die Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR.

