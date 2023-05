Vorfall auf dem Bodensee – Besatzung von Autofähre rettet Thurgauer Segler Nach dem Kentern eines Segelboots hat die Besatzung einer Autofähre einen 79-Jährigen aus dem Bodensee gerettet. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Blick auf den Bodensee auf einem Schiff der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt. (18. Mai 2023) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Ein 79-jähriger Segler aus dem Kanton Thurgau ist am Donnerstag im Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg mit seinem Boot gekentert und in Seenot geraten. Die Besatzung einer Autofähre rettete ihn. Der Segler wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, wie die Polizei in Göppingen (Baden-Württemberg) am Freitag mitteilte. Der Schiffsführer der Fähre «Meersburg» beobachtete das Kentern des Segelboots und startete ein Rettungsmanöver.

Unter den Augen zahlreicher Fahrgäste der Fähre rettete die Besatzung des Schiffs den in Seenot geratenen Mann. Sein gekentertes Boot wurde von der Wasserschutzpolizei in Überlingen geborgen.

SDA/AFP/aru

