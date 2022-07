Zürcher Justiz übergibt Kulturgut – Beschlagnahmte Ikone kehrt nach Zypern zurück Der «Thronende Pantokrator» wurde von der Zürcher Staatsanwaltschaft in einem Auktionshaus beschlagnahmt. Eine Privatperson wollte das Heiligenbild verkaufen.

Konnte nach Zypern zurückgebracht werden: Das Werk «Thronender Pantokrator». Bild: Kantonspolizei Zürich

Am 7. Juli 2022 konnten die Zürcher Justizbehörden das Heiligenbild mit dem Namen «Thronender Pantokrator» wieder an ihre rechtmässigen Besitzer zurückgeben, teilen die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mit.

Das Kultbild stammt aus dem 15. Jahrhundert und gilt in Zypern als wichtiges nationales Kulturgut. Gemäss zypriotischen Behörden war es Bestandteil einer hölzernen Ikonostase – einer dreitürigen Bilderwand – in einer byzantinischen Kirche im Norden des Landes. Während des Zypernkonflikts um 1974 sei die Ikone verschwunden.

Der «Thronende Pantokrator» sei bereits im September 2014 gestützt auf ein Rechtshilfeersuchen der Republik Zypern in einem Zürcher Auktionshaus beschlagnahmt worden, heisst es weiter. Die bisherige Besitzerin wollte das Gemälde dort zum Verkauf anbieten.

Kein Fehlverhalten der Besitzerin

Ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten der Frau konnten die Justizbehörden dabei nicht feststellen. Das haben die Abklärungen zur Herkunft der Ikone, zu den Hintergründen der damaligen Einfuhr und zu deren Übergabe an das Schweizer Auktionshaus ergeben.

«Die Frau hatte die Ikone im Rahmen einer Erbschaft gutgläubig erworben und konnte glaubhaft darlegen, sich der möglichen deliktischen Herkunft des Werks gar nicht bewusst gewesen zu sein», heisst es in der Mitteilung. Zwischen der ehemaligen Besitzerin der Ikone und der Kirche von Zypern sei es schliesslich zu einer Einigung bezüglich der Rückgabe gekommen.

