Tests in Zürich

Natalie Rickli spricht über die Tests in Zürich. Wichtig sei: Immer noch erste Anlaufstelle ist der Hausarzt. 16 Spitäler haben sogenannte Teststrassen. Testkapazität reicht derzeit nur knapp aus. «Die Apotheken sind schon an der Grenze», sagt Rickli. Es werden zwei neue Testzentren eröffnet, eines im Raum Winterthur und eines in Zürich. In Zürich hat der Regierungsrat das Triemli-Spital beauftragt.

Vorerst werden keine Massnahmen bei den sogenannten elektiven Eingriffen vorgenommen. Die planbaren Eingriffe werden weiterhin durchgeführt.