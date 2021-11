Corona-Notstand in Österreich – Der Beschützer der Ungeschützten Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hats nicht leicht: Zur Pandemie kommt noch der Koalitionspartner ÖVP, der ihn angefeindet hat. Dafür hat der Grüne einen klaren Plan. Cathrin Kahlweit aus Wien

«Von mir haben Sie das nie gehört, dass die Pandemie vorbei ist»: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein – hier mit Kanzler Alexander Schallenberg an einer Medienkonferenz. Foto: Keystone

Wolfgang Mückstein hatte es nicht leicht in den vergangenen Wochen – und das nicht nur, weil Gesundheitsminister in einer Pandemie kein vergnügungssteuerpflichtiger Job ist. Als Nachfolger des beliebten Grünen-Politikers Rudi Anschober, der wegen eines Burn-outs und wohl auch wegen schwerer Attacken aus dem Lager des Koalitionspartners ÖVP im Frühjahr zurückgetreten war, musste sich der Allgemeinarzt in einem für ihn neuen Metier, der Politik, bewähren.

Kein leichter Einstieg, da er zuvor höchstens in der Verbandsarbeit und als externer Berater der Grünen entsprechende Erfahrungen gesammelt hatte. Seine ersten Schlagzeilen machte der 42-Jährige, der bis dahin eine erfolgreiche Gemeinschaftspraxis in Wien geleitet hatte, dann auch, weil er in weissen Turnschuhen zur Vereidigung beim Bundespräsidenten auftauchte.

Seither hat der gebürtige Wiener viel Kritik einstecken müssen. Er sei nicht sichtbar genug, könne nicht gut kommunizieren, sei vielleicht nicht hart genug für den Job. Als er, während die Corona-Zahlen Anfang November in Österreich schon wieder rasch stiegen, mahnte, beim Kauf der Martinsgans auf den Herkunftsnachweis zu achten, erntete er einen veritablen Shitstorm: schlechtes Timing, falsche Priorität, hiess es. Aber Mückstein ist eben auch zuständig für Soziales, Pflege und Konsumentenschutz.

Als Verantwortlicher der Misere gehört auch Kurz

Tatsächlich hatte sich, bis zu seinem unfreiwilligen Rücktritt wegen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen im Oktober, vor allem Ex-Kanzler Sebastian Kurz als oberster Corona-Bekämpfer inszeniert. Dessen Diktum vom Sommer, man habe die «Pandemie erfolgreich gemeistert», hängt ihm schwer nach. Die niedrige Impfquote, die schlechte Vorbereitung auf die vierte Welle, die – aus politischem Kalkül – zaghafte Auseinandersetzung mit Querdenkern und FPÖ-Demagogen werden der Regierung nun zum Verhängnis.

Obwohl auch die Grünen an der Bundesregierung beteiligt sind, werden Ex-Kanzler Kurz und die mächtigen Landesfürsten der ÖVP in der Öffentlichkeit als Hauptverantwortliche für die aktuelle Misere gesehen. Die höchsten Infektionszahlen verzeichnen konservativ geführte Länder. (Lesen Sie zum Thema den Artikel «Jetzt ist der Lockdown für alle kein Tabu mehr».)

Mückstein soll die Landeshauptleute auf eine gemeinsame Linie eingeschwört haben.

Als Mückstein angesichts der dramatischen Lage vor allem in Salzburg und Oberösterreich im ORF laut über einen Lockdown und schärfere Massnahmen für das ganze Land nachdachte, wurde er von ÖVP-Kollegen regelrecht vorgeführt. Die Tourismusministerin liess wissen, sie halte nichts von seinen Äusserungen. Und die Wirtschaftsministerin warf Mückstein vor, er irrlichtere.

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer kritisierte Experten, die einen Lockdown für sinnvoll hielten und doch nur wollten, dass alle Bürger in ihren Zimmern eingesperrt würden, wo sie verdursteten oder depressiv würden. Angesichts solch kruder Äusserungen hielten sich die Grünen fein zurück. Der Gesundheitsminister immerhin soll dafür gesorgt haben, die Landeshauptleute auf eine gemeinsame Linie einzuschwören.

Entschuldigung für Streit in der Regierung

An der heutigen Medienkonferenz in Tirol, an der dann eben doch ein allgemeiner Lockdown und eine Impfpflicht von Februar an verkündet wurden, war es Mückstein, der zuvor immer wieder Angegriffene, der sich bei der Bevölkerung für den jüngsten Streit entschuldigte. In einer solchen Krise müsse man «an einem Strang ziehen». Hier sei die Bundesregierung «hinter den Erwartungen zurückgeblieben».

Sebastian Kurz hatte noch vor Jahresfrist behauptet, Österreich sei unter ihm besonders gut durch die Pandemie gekommen. Heute macht Österreich nur noch Negativschlagzeilen. Mückstein sagte dazu in einem Interview mit der Zeitschrift «News»: «Von mir haben Sie das nie gehört, dass die Pandemie vorbei ist.»

Er habe mit Experten schon Ende des Sommers den Stufenplan der Pandemiemassnahmen ausgearbeitet. «Wir haben frühzeitig gesagt, wenn die Auslastung der Intensivstationen bedenklich wird, müssen wir Ungeschützte durch besondere Massnahmen schützen. Das ist ein Versprechen, das ich jetzt einlöse.»

