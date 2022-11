Amoklauf in LGBTQ–Club – Beschuldigte Person definiert sich laut Anwälten als non-binär Die Person, die in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Gemeinschaft populären Nachtclub im US-Bundesstaat Colorado das Feuer eröffnet haben soll, ist erstmals per Videoschalte vor Gericht erschienen.

Die Richterin ordnete bei dem Termin in Colorado Springs am Mittwoch an, dass A. ohne Kaution in Haft bleiben solle, wie US-Medien berichteten. Die nächste Anhörung ist für den 6. Dezember angesetzt. Es wird erwartet, dass dann auch die finalen Anklagepunkte bekannt werden.

Nun sind erste Details über den mutmasslichen Täter bekannt geworden. Wie die Anwälte vor einer ersten Gerichtsanhörung am Mittwoch bekanntgaben, bezeichnet sich die Person selbst als non-binäre, fühlt sich also weder eindeutig als Mann noch als Frau. A. hatte am Samstagabend im Club Q in Colorado Springs das Feuer eröffnet und fünf Menschen erschossen. 18 weitere wurden bei dem Angriff teilweise schwer verletzt. Der Schütze wurde von zwei Gästen überwältigt und von der Polizei festgenommen.

Motiv bislang unklar

A. sass in orangefarbener Häftlingskleidung im Bezirksgefängnis und sprach nur, um zu bestätigen, dass A. über seine Rechte informiert wurde. A.’s Anwälte hatten das Gericht bereits vorab schriftlich über die non-binäre Geschlechtsidentität informiert. US-Medien berichteten zudem, A. habe eine schwierige Kindheit gehabt: Die Eltern trennten sich, als A. zwei Jahre alt war. Beide Eltern hatten demnach Drogenprobleme. A. Vater, der nach eigenen Angaben früher als Pornodarsteller gearbeitet hat und jetzt Kampfsport-Trainer ist, sagte im Sender CBS, er habe A. als Kind für gewalttätiges Verhalten «gelobt». «Ich habe ihm gesagt, dass es funktioniert», sagte er.

Der «New York Times» sagte der Vater, er habe seinem Kind gegenüber auch seine starke Abneigung gegenüber Homosexuellen zum Ausdruck gebracht. Auf CBS sagte er: «Es gibt keine Schwulen in der Kirche der Mormonen.» Der Club Q hatte am Samstag unter anderem mit einer Drag-Queen-Show den Gedenktag für die «Opfer von Transfeindlichkeit» gefeiert. Der 20. November wird weltweit als «Transgender Day of Remembrance» begangen. Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.

