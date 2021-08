Richter: «Absolute Ausnahme» – Beschuldigter per Video aus dem Spital zugeschaltet Wegen einer halsbrecherischen Flucht mit anschliessendem Unfall musste sich ein 41-jähriger Deutscher vor dem Bezirksgericht Dielsdorf verantworten. Flavio Zwahlen

Weil der Beschuldigte derzeit im Spital behandelt wird und transportunfähig ist, wurde er per Videoschaltung vom Bezirksgericht Dielsdorf befragt. Foto: Sibylle Meier

«Ich wollte mir das Leben nehmen»: So erklärt der Beschuldigte seine waghalsige Flucht vor einer Patrouille der Grenzwache im April dieses Jahres. Inzwischen fühle er sich besser, «es geht mir aber noch nicht gut». Zurzeit wird er im Inselspital Bern behandelt und befindet sich dort auf der Bewachungsstation. Wegen Fluchtgefahr ist der Deutsche, der in der Schweiz keinen festen Wohnsitz hat, seit Mitte April in Haft.

Am Donnerstag musste sich der 41-Jährige vor dem Bezirksgericht Dielsdorf verantworten. Dabei war speziell, dass der Beschuldigte und sein Verteidiger per Video in den Gerichtssaal zugeschaltet wurden. Der Grund: Transportunfähigkeit. Der Richter sagt: «Das ist eine absolute Ausnahme.» Im vorliegenden Verfahren sei es aber nicht infrage gekommen, die Verhandlung zu verschieben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Ton funktionierte die digitale Befragung überraschend gut.