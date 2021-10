Bildung und Verschwörung – Besonders anfällig für Verschwörungsmythen Intelligenz und Bildung schützen nicht davor, seltsame Ansichten zu vertreten und die Welt mit verzerrtem Blick zu betrachten. Im Gegenteil. Sebastian Herrmann

Die Einschätzung Einzelner basiert weniger auf der Analyse von Informationen als auf der weltanschaulichen Identifikation, sagen Psychologen: Unbewilligte Demonstration gegen die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Bern. Foto: Raphael Moser

Nichts vermag ihn zu täuschen. Weder Leidenschaften noch Gefühle oder voreilige Schlüsse drängen diesen Denker vom Pfad. Der Bewohner der Baker Street 221b in London fällt sein Urteil auf Basis penibler, empirischer Beobachtung und Analyse, eine Gabe, die ihm dank seiner Intelligenz und Bildung gegeben ist. Natürlich handelt es sich hier um Sherlock Holmes aus den Erzählungen des Autors Arthur Conan Doyle, um eine fiktive Person also, die gerade schwer vermisst wird. Holmes würde gewiss mit klarem Blick auf diesen Knäuel aus Themen blicken, in die sich die westlichen Gesellschaften verheddert haben: Corona-Pandemie, Covid-Vakzine, Klimawandel, Migrations- und Sozialpolitik. Der hoch gebildete Sherlock Holmes liesse sich bestimmt von keiner schlechten Studie blenden, und falsche Experten würden bei ihm abblitzen. Oder?