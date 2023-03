Tag der offenen Tür in Bülach – Besonders zwei Unternehmen lockten Menschen ins Glasi-Quartier Das neue Quartier im Norden Bülachs öffnete am Samstag seine Türen. Publikumsmagnete für Menschen von ausserhalb waren vor allem das Tertianum und die Stiftung Wisli. Daniela Schenker

Tertianum-CEO Luca Stäger (von links) und Michael Reinhardt, Geschäftsführer Tertianum Glasi, im Gespräch mit Stadtpräsident Mark Eberli und Stadträtin Frauke Böni. Foto: Sibylle Meier

Seit einem halben Jahr gibt es ein Neu-Bülach und ein Alt-Bülach. Zwanzig Gehminuten trennen das historische Rathaus und das Neubauquartier Glasi. Architektonisch aber sind es Welten und in den Köpfen vieler Menschen wohl gar Universen. Vorurteile gibt es hüben wie drüben. Annäherungsversuche auch. Etwa den Neuzuzügeranlass der Stadt oder das grosse, gemeinsame Glasi-Fest, das am 9. September geplant ist. Eine Gelegenheit, das neue Quartier mit seinen 600 Wohnungen und 1700 Bewohnenden kennen zu lernen, bot sich am Samstag an einem Tag der offenen Tür.