Weltliteratur aus Frankreich – Besser als Houellebecq Der französische Autor Mathias Énard schickt einen Doktoranden aufs Land. Dort findet er die ganze Welt – und die Weltgeschichte gleich dazu. Martin Ebel

Mathias Énard erhielt 2015 den Prix Goncourt und 2017 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Foto: Joel Saget (AFP)

Das Gedicht feiert den Augenblick, der Roman kennt keine Grenzen in Raum und Zeit. Wählt der Dichter die Nahaufnahme, so der Romancier die Totale. Oft geht die Weltschau von einem Punkt aus, etwa einem Dorf wie Macondo, Yoknapatawpha oder Jerichow.

Bei Mathias Énard heisst es La Pierre-Saint-Christophe, ist ebenso fiktiv wie die Schöpfungen von García Márquez, Faulkner oder Uwe Johnson und liegt ein Dutzend Kilometer nordwestlich der Provinzstadt Niort, in der der Autor geboren und aufgewachsen ist.

Mathias Énard, Goncourt-Preisträger von 2015 mit «Kompass», ist der Kosmopolit unter den französischen Schriftstellern. Er hat in Beirut, Damaskus und Teheran gelebt, wohnt heute in Barcelona. In Bern hatte er 2020 die Dürrenmatt-Gastprofessur inne. Seine Romane spielen in Istanbul, Marokko oder Wien. Mit dem neuen ist er in die französische Provinz zurückgekehrt, die sein Landsmann Michel Houellebecq kürzlich als Gelbwestenland, als triste Hölle der Ausgegrenzten und von der Politik Vergessenen geschildert hat.