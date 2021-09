Eishockey: Bülach-Coach Ramon Schaufelberger - «Besser bei Bülach als auf der Bank»

Der Cheftrainer der Bülacher Eisbären spricht vor dem MSL-Saisonstart über den wichtigsten Pokal während der Pandemie, den Reiz seines Teams für junge Talente und Fische, die er an Land zieht.

Ramon Schaufelberger in der Hirslen: Der Chefcoach weiss, dass die jungen Talente nicht wegen der Eishalle nach Bülach kommen, sondern weil sie in seinem Team eine Rolle und Eiszeit bekommen.

Ramon Schaufelberger: Was soll ich jetzt dazu sagen.

Ramon Schaufelberger, als passionierter Fischer sind Sie Geduld geübt. Trotzdem: Wann ist Ihnen in den vergangenen gut eineinhalb Pandemiejahren der Geduldsfaden gerissen?

Sie lachen.

Ja, denn eigentlich bin ich überhaupt kein geduldiger Mensch. Alles, was ich an Geduld besitze, brauche ich fürs Fischen. Die Pandemie hat mich sehr gefordert, aber wohl nicht mehr oder anders, als die meisten von uns. In Bezug aufs Eishockey kann ich nur sagen: Die vergangene Saison war für alle ein «Riesenseich». Wir sind im letzten September mit grosser Spiellust gestartet, waren nach acht Runden ausgezeichneter Tabellendritter. Dann kam bereits im Oktober der Meisterschaftsstopp. Die Enttäuschung war riesig. Es blieb uns nichts anders übrig, als das Beste aus der Situation zu machen. Der Staff musste kreativ werden.