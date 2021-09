ZUgespitzt – Besser Schwarz tragen beim Schlemmen In der Rubrik «ZUgespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Meinung Andrea Söldi

Verlockend, aber schwierig, so eine schnell dahinschmelzende Glace sauber zu verspeisen … Foto: Madeleine Schoder

Dunkle Kleidung ist beliebt und sieht ja tatsächlich auch sehr elegant aus. Dennoch scheint mir das viele Schwarz und Grau zuweilen etwas düster und langweilig. Ich selber liebe Muster und Farben und im Sommer gern auch mal was Helles. Gerade diesen Frühling habe ich mir ein fast weisses, leichtes T-Shirt gekauft, das gut zu meinem grünen Jupe passt. Doch leider ist dieses nun bereits nach zweimaligem Tragen nicht mehr präsentabel.

Das Missgeschick passierte in einer Gelateria. An einem dieser raren lauen Sommerabende liess ich mich von der Sorte dunkle Schokolade mit hohem Kakaogehalt verführen. Sie schmeckte wirklich fein: cremig, leicht und nicht zu süss. Der Verkäufer hatte es gut gemeint und meinen Becher üppig gefüllt. So schmolz die Schleckerei an der Wärme ziemlich schnell dahin, tropfte hinunter und hinterliess deutliche Spuren auf meinem neuen Oberteil. Was für ein Anblick!

Helle Kleider sind definitiv nichts für mich. Wie ein Magnet scheinen sie den Schmutz von weit her anzuziehen.

Schnell googelte ich nach einem Haushaltstipp und wurde fündig. Ich mischte eine Paste aus Backpulver, Essig und Spülmittel zusammen, schmierte es über die Flecken und liess es über Nacht einwirken – ohne sichtbaren Effekt. Die hartnäckige Hinterlassenschaft trotzte auch all meinen weiteren Reinigungsversuchen: Gallseife, Fleckenentferner sowie zweimaligem Waschen mit verschiedenen Temperaturen.

In der gleichen Woche besuchte ich – ebenfalls sommerlich hell gekleidet – ein Konzert, wo mir ein dunkelblauer Stempel aufs Handgelenk verpasst wurde. Dieser färbte im Laufe des Abends auf meine weisse Bluse ab. Doch nicht genug der Schmierereien: Letztes Wochenende ging es ans jährliche Einkochen der beliebten Holunderkonfitüre. Dabei schaffte es der ausgequetschte Saft an meiner Schürze vorbei und hinterliess Spritzer an meiner hellgrauen Hose – ein wunderschönes Rot-Violett zwar, aber ebenfalls sehr widerspenstig gegenüber sämtlichen Auswasch-Versuchen.

Ich muss es wohl einsehen: Helle Kleider sind definitiv nichts für mich. Wie ein Magnet scheinen sie den Schmutz von weit her anzuziehen. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als mir demnächst ein Textilfärbemittel zu kaufen und alles zusammen schwarz oder dunkelblau einzufärben. Somit werde auch ich wohl bald zur schwarz gekleideten Grufti-Fraktion überlaufen – und dann aber ganz ungehemmt Schokoladenglace, Holunderkonfitüre und Randensalat schlemmen.

