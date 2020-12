Kurze Weihnachtspause für EHC Kloten – Besser unterwegs, aber die Konstanz fehlt noch Der EHC Kloten feiert Weihnachten an der Spitze der Swiss League. Was ihn zuversichtlich stimmen kann: Viele Werte sind so gut wie noch nie. Roland Jauch

So viel zu jubeln wie in dieser Saison hatten die Klotener in der Swiss League seit dem Abstieg 2018 noch nie. Der Schnitt von 2.29 Punkte pro Spiel ist zu Weihnachten eine ausgezeichnete Zwischenbilanz. Foto: Leo Wyden

Wäre es nach Programm gegangen, hätte Kloten zu Weihnachten exakt die Hälfte des Qualifikationsprogramms hinter sich. Doch die Partien in Visp und gegen Ajoie fielen aus, so geht der EHC mit nur 21 Spielen in den Beinen in die kurze Weihnachtspause. Am 27. Dezember geht es weiter, mit einem Auftritt in Zug gegen die Academy, die zwei Tage später zum letzten Match des Jahres nach Kloten kommt.

Corona wirbelt die Teams durcheinander, Corona wirbelt den Spielplan durcheinander. Kloten hat sich darauf vorbereitet - und scheint das gut gemacht zu haben. Denn seit dem Abstieg in die Swiss League hat der Club, der bis 2018 der dienstälteste Club in der höchsten Liga war, in einer Zwischenbilanz um Weihnachten noch nie so gut abgeschnitten. 2018/19, als André Rötheli das Team führte, stand Kloten nach 21 Partien bei 39 Punkten (1,86 pro Match). 2019/20, im ersten Jahr mit Pelle Hanberg, hatte Kloten 43 Punkte auf dem Konto (2,05 pro Match) und startete kurz darauf mit der Serie von zwölf Siegen in Folge. Und nun haben die Klotener nach 21 Partien bereits 48 Punkte unter dem Weihnachtsbaum (2,29 pro Spiel).