Im tiefen Wald von Bachenbülach – Besuch beim Chlaus in der Kälte ist heiss begehrt Trotz Corona möchten viele Familien nicht auf das traditionelle Treffen mit Samichlaus und Schmutzli verzichten. Die Termine im Bachenbülacher Wald waren im Nu ausgebucht. Daniela Schenker

Samichlaus und Schmutzli empfangen die Familien einzeln im Waldunterstand beim wärmenden Feuer. Foto: Balz Murer

Ein Besuch von Samichlaus und Schmutzli in der warmen Stube – diese von vielen Familien hochgehaltene Tradition weiss Corona dieses Jahr zu verhindern. Auch in Bülach mussten sämtliche Chlaus-Aktivitäten abgesagt werden. Stattdessen gibt es einen Videogruss.

Ein Bachenbülacher Vater und sein Sohn – er ist sonst in der St.-Nikolaus-Gesellschaft Bülach engagiert – wollten aber unbedingt verhindern, dass die Kinder wegen Corona auf ein reales Treffen mit ihnen verzichten müssen. Sie hatten den Wunsch, jene Tradition fortzusetzen, die schon ihr Vater und Grossvater gepflegt hatten. So entschlossen sich die beiden, ihre Besucherinnen und Besucher im Wald zu empfangen, und erarbeiteten eigens dafür ein Schutzkonzept.