Pferderennbahn Dielsdorf – Besucheransturm auf türkisches Festival bringt Verkehrsprobleme Über 40’000 Personen strömten am Wochenende ans türkisch-islamische Kulturfestival in Dielsdorf. Dieser Rekord sorgte für ein Verkehrschaos rund und die Pferderennbahn. Daniela Schenker

Der Andrang ans türkisch-islamische Kulturfestival sorgte auf den Strassen rund um die Pferderennbahn Dielsdorf vor allem am Samstag für ein Verkehrschaos. Foto: Werner Bucher

So ein Verkehrschaos habe er noch nie erlebt, sagt ein Mann, der unweit der Dielsdorfer Pferderennbahn lebt: «Stundenlang waren die Zufahrtsstrassen nach Dielsdorf mit stehenden Autoschlangen blockiert. Parkiert wurde am Wochenende überall – auf den Wiesen, Feldwegen und sogar auf den Pfaden ins geschützte Naturschutzgebiet.» Am Sonntag sei der Verkehr auf der Neeracherstrasse von Dielsdorf aus einspurig geführt worden, weil die Autos quer auf der linken Strassenseite abgestellt wurden.