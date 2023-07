Flughafenregion – Besucherrekord und spannende Einblicke in die Zukunft der Immobilienbranche 640 Gäste zählte der diesjährige Immobilien-Summit – ein Sprungbrett für Innovation in der Immobilienbranche. Schlüsselthemen waren Nachhaltigkeit, Mobilität und Kollaboration. FRZ Flughafenregion Zürich

Der von der Flughafenregion Zürich organisierte Immobilien-Summit in Dübendorf diente als Plattform für den Austausch über Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität und Kollaboration im Bau- und Immobiliensektor. Foto: PD

Die Eröffnung erfolgte durch André Ingold, Präsident der Flughafenregion Zürich (FRZ) und Stadtpräsident von Dübendorf, der die anwesenden Gäste über aktuelle Themen und die grössten Bauprojekte in der Region informierte. Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Analytics bei der Zürcher Kantonalbank, gab Einblicke in die aktuellen Trends des Immobilienmarktes. Sie identifizierte Digitalisierung, Demografie und Dekarbonisierung als die drei Hauptfaktoren, die den Immobilienmarkt formen. Dabei wies sie auf den langfristig steigenden Nachfragetrend nach Büroflächen in gut erreichbaren Gebieten, wie der Flughafenregion, hin.

Marco Faiss, Mitbegründer von em2, stellte innovative Strategien und Praktiken für Bauprojekte vor und betonte die Bedeutung von Teamarbeit und effektiver Kommunikation. Er hob hervor, dass erfolgreiche Organisationen ähnlich denken, kommunizieren und handeln, und dass der Fokus auf dem «Warum» liegen sollte, bevor man sich mit dem «Wie» und «Was» beschäftigt.

Frühe Einbeziehung der Nutzer ist wichtig

Hannes Pichler, Direktor Immobilien der ETH Zürich, sprach über die integrierte Projektabwicklung im Kontext von Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung. Er betonte, wie wichtig eine frühe Einbeziehung der Nutzer und eine integrale Planung über alle Lebenszyklen eines Projekts hinweg ist. Pichler stellte ausserdem die Rolle der Digitalisierung zur Verbesserung der Transparenz und Fehleranalyse heraus.

Abschliessend betonte Jens-Uwe Meyer, MBA Meyer, die Notwendigkeit des Wandels in unserer «VUCA-Welt» (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit). Er unterstrich die Bedeutung von Innovationsmanagement und hob hervor, dass Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit dringender denn je sind.

