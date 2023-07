Rümlang kritisiert Flughafen – «Betriebsschluss um 23 Uhr – ohne Wenn und Aber» Der Gemeinderat Rümlang verlangt vom Flughafen verbindliche Zusagen für die Nachtruhe ab 23 Uhr. Die geplanten Pistenverlängerungen könne er sonst nicht gutheissen. Alexander Lanner

Dass die Piste 28 in Richtung Rümlang verlängert werden soll, kann die Gemeinde nur gutheissen, wenn der Flughafen verbindliche Zusagen macht, um die Nachtruhe ab 23 Uhr wirklich umzusetzen. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Die Nachtruhe am Flughafen beginnt um 23 Uhr und endet um 6 Uhr. In dieser Zeit dürfen die Flugzeuge weder starten noch landen. So steht es im gültigen «Betriebsreglement für den Flughafen Zürich». Darin sind jedoch auch Ausnahmen aufgeführt: Beispielsweise bei Stürmen erlaubt sich die Flughafen Zürich AG, für Starts und Landungen nach 23.30 Uhr eine Ausnahmebewilligung zu erteilen.