Fälle aus dem Unterland – Betrunken am Steuer – so teuer wird es wirklich Es ist keine Seltenheit, dass die Polizei alkoholisierte Personen am Steuer erwischt. Beispiele aus dem Unterland und deren Folgen. Thomas Mathis

Wer mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut hat, gilt als fahrunfähig. Symbolfoto: Taddeo Cerletti

An Festtagen wie Weihnachten trifft man sich und stösst auch gern mit einem Glas Wein oder Prosecco an. Darauf folgt vielleicht noch das eine oder andere weitere alkoholische Getränk. Spätestens dann sollte man nicht mehr ans Steuer eines Autos sitzen. Doch daran halten sich längst nicht alle. 2021 ist es im Kanton Zürich zu über 500 Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Alkohol als Hauptursache angegeben wird. In 204 Fällen gab es verletzte Personen.