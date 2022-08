Segelschiff mit Schweizer Flagge – Betrunkener Hobby-Kapitän rammt Hafenmauer in Meersburg Obschon der 64-Jährige bei der Kollision fast von Bord seines Segelbootes in den Bodensee gefallen ist, fährt er einfach weiter – bis ihn die Wasserschutzpolizei stoppt.

Der Ort des Geschehens: Der Hafen der Stadt Meersburg am Bodensee. Foto: Keystone

Am späten Samstagabend hat ein Segelboot mit Schweizer Flagge die Hafenmauer in Meersburg D gerammt. Beim Kapitän ergab ein Alkoholtest fast zwei Promille. Der 64-jährige musste im Spital eine Blutprobe abgeben.

Zeugen hatten um 22.50 Uhr beobachtet, wie das Schiff die Mauer rammte und der Schiffsführer danach einfach weiter in Richtung Konstanz fuhr.

Dort wurde er von der Wasserschutzpolizei Überlingen kontrolliert. Die Beamten hätten starken Alkoholgeruch wahrgenommen, teilte das Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mit. Zudem wirkte der Mann orientierungslos und wankte stark. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab fast zwei Promille.

Die Wasserschutzpolizei schleppte den Mann mit seinem Boot in den Hafen von Konstanz und brachte ihn zur Blutentnahme ins örtliche Spital. An der Mauer und auch am Segelboot entstand durch die Kollision kein Sachschaden. Der 64-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr rechnen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.