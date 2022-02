Schwerer Verkehrsunfall in Fürth (D) – Betrunkener Lkw-Fahrer rammt 30 Autos und setzt Haus in Brand Mit zwei Promille im Blut ist ein Mann mit seinem LKW bei Nürnberg in Deutschland unterwegs gewesen. Der Sachschaden ist laut Polizei «immens».

Als ein LKW-Fahrer mehrere Autos rammte, fingen diese Feuer. Twitter.com/PolizeiMFR Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Nürnberg im Bundesland Bayern. Screenshot Google Maps 1 / 2

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat in Fürth in Bayern zwei Personen leicht verletzt, mehr als 30 Fahrzeuge beschädigt und ein Haus in Brand gesetzt. Der 50-Jährige ignorierte laut Polizei am Dienstagabend zunächst eine rote Ampel und touchierte ein Auto in einer Kreuzung. Dabei wurde dessen Fahrerin leicht verletzt. Der Lkw fuhr einfach weiter, rammte mehrere geparkte Autos und schob sie vor sich her.

Dabei wurden die Fahrzeuge gegen Häuser gedrückt. Der Lkw, mehrere Autos sowie eine Hausfassade gerieten in Brand. Der Lkw-Fahrer und ein Passant wurden dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte die Brände und evakuierte das Haus.

Ein Atemalkoholtest beim Lkw-Fahrer ergab rund zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag, der Fahrer soll am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Sachschaden ist laut Polizei «immens».

AFP/roy

